Google запустил персональную ленту новостей

Пользователи Google получили персонализированную новостную ленту, составленную с учетом их интересов. Приложение анализирует поисковые запросы и предлагает на их основе заметки и видео.

О нововведении компания сообщила в своем блоге 19 июля. Оно уже доступно для всех в браузере Chrome на мобильных телефонах, но в форме приложения к Google на базе iOS и Android – пока только в США.

Через две недели читать персональную новостную ленту смогут пользователи по всему миру.