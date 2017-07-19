Россияне верят в то, что лето-2017 холодное из-за климатического оружия

Низкие температуры и непрекращающиеся осадки россияне объясняют как изменениями климата и пагубным влиянием человека на природу, так и намеренным воздействием на погоду в РФ.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые опубликованы 19 июля, чуть больше трети жителей страны – 39% считают, что ничего необычного в нынешних летних температурах нет. Как подсчитали социологи, меньше всего погода удивила петербуржцев и москвичей.

Заметили аномалию 58 процентов опрошенных, в основном – в сёлах.

Чаще всего россиянам погода портит: настроение (34 процента), самочувствие (42 процента) и урожай (16 процентов). Один процент сограждан посетовал на размытые дождями дороги.

Одним из самых популярных объяснений погодных аномалий среди россиян стало глобальное потепление и таяние ледников. Их винят в плохой погоде 11 процентов опрошенных. Аналогичное число видит причину бед в неправильном использовании человеком природных ресурсов и общем загрязнении окружающей среды. 8 процентов жителей страны грешат на климатическое оружие, которое кто-то целенаправленно использует против России.

Это мнение разделяет и российский сенатор Екатерина Лахова, которая в эфире [Фонтанки.Офис] пояснила, что именно специальные технологии вызвали несвойственные нашему климату торнадо, град с куриное яйцо, ливни один за другим, затяжную жару и пожары. Делается это, по её словам, для подрыва экономики. Один процент сограждан уверенно возложил вину в плохой российской погоде на США.

Два процента склонны искать мистические причины непогоды. По их мнению, снег в июне, сильнейшие ураганы, непрекращающиеся дожди и пожары – это божественная кара за грехи человеческие.