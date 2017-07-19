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19.07.2017 11:59

Крикливый приезжий пугал прохожих на Невском пневматическим пистолетом

Несдержанный приезжий из Татарстана оказался в полиции за излишне эмоциональное поведение в туристическом центре Петербурга. В ответ на крики и угрозы прохожие вызвали на помощь полицию.

Как стало известно «Фонтанке», около половины десятого вечера 18 июля у дома №30 по Невскому проспекту бегал мужчина с пистолетом. Общаться с горожанами он предпочитал на повышенных тонах, а те ожидаемо обратились к правоохранителям.

Мужчину 22 лет в компании двух приятелей задержали примерно через 40 минут у дома №18/20 по набережной канала Грибоедова. Выяснилось, что он приехал из Казани и действительно привез с собой оружие, оказавшееся пневматическим.

По факту инцидента проводится проверка.


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