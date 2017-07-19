Перепалка с молодежью в Парке Победы обошлась горожанину сгоревшим "Лэнд Крузером"

В Московском районе подожгли "Тойоту Лэнд Крузер". Полиция выяснила, что этому предшествовала случайная ссора владельца внедорожника с молодежью.

По информации «Фонтанки», около 23 часов 18 июля в службу «02» поступило сообщение о горящем "Лэнд Крузере" на Кузнецовской улице в Московском районе Петербурга. Прибывшие на место пожара вместе с сотрудниками МЧС оперативники уголовного розыска выяснили, что владелец иномарки приехал туда из центра Северной столицы на деловой разговор со своим знакомым. А проходя к месту встречи по Парку Победы, случайно натолкнулся на молодых людей, с которыми у него произошел устный конфликт. До драки дело не дошло, но угрозы в свой адрес владелец иномарки услышал.

Когда он уже возвращался к машине, то и увидел вместо нее костер.

Видео пожара вы можете посмотреть здесь.

По информации «Фонтанки», полицейские собирают данные видеокамер, расположенных возле места происшествия, чтобы отследить злоумышленников. Любопытно, что сам пострадавший отказался рассказывать оперативникам, с кем он встречался и достаточно туманно передает приметы тех, с кем повздорил в Парке Победы.