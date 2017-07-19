Петербургские эсеры в суде потребовали проведения муниципальных довыборов

Петербургские справедливороссы через суд потребовали назначить довыборы в шести муниципалитетах. Об этом «Фонтанке» рассказали 19 июля в региональном отделении партии.

Некоторое время назад эсеры подали иски в городской суд Петербурга на муниципальные советы МО город Пушкина, МО «Литейный округ», МО № 54, МО № 72, МО «Пискаревка» и МО «Семёновский». В них несколько муниципальных депутатов сложили полномочия раньше срока.

«В соответствии с федеральным законом в случае досрочного прекращения полномочий депутатов выборы должны быть проведены в ближайшее второе воскресенье сентября. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Бездействие муниципальных советов срывает указанные сроки: если бы выборы были назначены до 21 июня, временная дистанция была бы соблюдена и голосование могло бы состояться 10 сентября», – утверждают партийцы.

Собеседники "Фонтанки" в партии заявили о том, что уже готовят обращение в прокуратуру по этому поводу. Также они собираются поднять вопрос о назначении довыборов в муниципалитеты на ближайшем заседании Горизбиркома Петербурга.

Согласно информации на сайте суда, эсерам отказали в рассмотрении исков. В партии пока не получили мотивацию этого решения суда.