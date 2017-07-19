БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: Спасибо за помощь юным танцорам с инвалидностью

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» приобрел и передал танцевальным ансамблям петербургских коррекционных школ «Озерки» и «Динамика» по две новых спортивных коляски, которые необходимы для тренировок и выступлений детей с инвалидностью. Фонд благодарит всех, кто поддержал ребят. Но необходимо приобрести еще 7 колясок – сбор средств продолжается.

Всего в секции по танцам наколяскахкоррекционной школы №584 «Озерки» тренируется более 20 ребят с поражением опорно-двигательного аппарата . Однако в школе только 5 спортивных танцевальных колясок, поэтому и занятия проходят в группах по 5 человек. В коррекционной школе №616 «Динамика» танцами занимаются около 30 детей, а колясок всего 6. К тому же, некоторые из них уже неисправны.

Чтобы дети могли комфортно и безопасно тренироваться БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» открыл сбор средств для приобретения новых спортивных танцевальных колясок. При помощи лиги АСВ – организатор ММА турнира, акции #Щедрвыйвторник с Росбанком, посетителей платформ Благо.ру, Planeta.ru, Добро.мэйл.ру, частных жертвователей и участников благотворительных ярмарок, Фонду удалось заказать и изготовить 4 танцевальных коляски (по 2 шт. на школу) на сумму 360000 рублей.

В сентябре ребята выйдут с каникул и уже начнут тренировки на новом инвентаре. Ближайший турнир, в котором они смогут принять участие – соревнование ансамблей в рамках Кубка Континентов (планируется провести в сентябре 2017 года в Петербурге).

Конечно, занятия танцами позволяют ребятам не только выступать на соревнованиях и завоевывать медали, но и успешно проходить реабилитацию.

«Эти занятия развивают пространственную ориентировку, укрепляют мышцы туловища, нормализуют мышечный тонус, что приводит к улучшению умений и навыков в бытовой жизни. Также у ребят развивается память, ведь им нужно запоминать последовательность движений. Для многих особенных детей танцы – первый шаг, который помогает понять, что они могут жить полноценной, интересной жизнью», – поделилась Светлана Кукушкина, многократная победительница всероссийских и международных соревнований по танцам с партнером на коляске, преподаватель танцев детям с ПОДА.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» продолжает сбор средств, чтобы приобрести для детей еще 7 новых спортивных танцевальных колясок (стоимость каждой – 90 000 рублей).

Помочь ребятам можно на краудфандинговой платформе Planeta.ru или связавшись с сотрудниками Фонда: тел: 983-72-21, e-mail: info@fondopora.ru.