Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ террористов

Иностранцы, принявшие гражданство России, но сужденные за терроризм и экстремизм, будут его лишены. Соответствующий закон принят 19 июля Госдумой ФС РФ в третьем чтении.

За принятие документа, как следует из трансляции на сайте нижней палата российского парламента, проголосовали 409 депутатов, против закона не было подано ни одного голоса.

Авторами законопроекта выступили лидеры всех парламентских фракций, а также Ирина Яровая и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он был написан и внесен в Федеральное Собрание РФ после теракта в петербургском метро 3 апреля.

Предполагаемый подрывник — уроженец Киргизии с российским гражданством Акбарджон Дажлилов еще до принятия закона посмертно был лишен статуса гражданина РФ. Его отец, как заявляли в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предоставил в УФМС ложные данные для получения гражданства. Его сын получил паспорт РФ автоматически, вслед за родителем. Соответственно, когда старшего Джалилова лишили российского гражданства , тогда же перестал быть россиянином и младший.

Принятый закон как раз и расширяет понятие «ложные сведения», которые являются основанием для отмены решения о принятии в гражданство РФ. Теперь к ним относят: – отсутствие намерения «нести обязанности, установленные законодательством РФ», а также получение гражданства для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации». Доказательством этого будут считаться приговоры по «террористическим» и «экстремистским» статьям, перечень которых содержится в документе.

Теперь закон должен быть одобрен Совфедом и подписан президентом страны.

Параллельно в документе вводится понятие присяги для иностранцев.