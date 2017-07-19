Еще
11:32 19.07.2017
Пришлите свою новость!
11:30
Петербуржец получил в наследство отчий дом, револьверы и шпагу
11:24
Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ террористов
11:06
Ставропольца, создавшего соломенную "Зенит-Арену", клуб пригласил на настоящую
10:58
Манчини не захотел общаться с прессой на первой открытой тренировке в "Зените"
10:57
Мормоны изменят российский миграционный закон
10:53
РФ увеличила инвестиции в госдолг США до максимума
10:45
СМИ сообщили о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»
10:32
Полиция задержала руководителя центра «Трансперенси Интернешнл» в Сибири
10:19
Савченко назвала идею Малороссии «отчаянным криком о помощи»
10:01
У станции Дачное парень погиб под колёсами электрички
09:47
Китайских моряков научат воевать на Балтике
09:39
Трамп выдвинул Хантсмана на пост посла в России
09:31
Для электрокаров в России придумают отдельный регламент ТО
09:23
Кадыров обвинил в продажности авторов расследований о геях в Чечне
09:15
В Петербурге поиски разбойника вывели следствие на шкаф с оружием
09:04
Наталья Весельницкая готова объясниться с Сенатом США
08:56
На Чапаева задержали семёрку юных активистов Навального
08:48
Из Невы на набережной Мартынова достали мертвую женщину
08:37
СМИ узнали о второй встрече Путина и Трампа на G20
08:29
Из банкомата в Купчино исчезли несколько миллионов
08:21
В Китае ограничили пользование WhatsApp
08:13
После лобового ДТП ищут собаку – единственного друга больного ребенка
08:05
Виктору Буту увеличили срок за выращивание чайного гриба в камере
01:22
Елагин остров станет пространством оперной сказки
00:51
Семеро задержанных ФСБ в Сертолово могут оказаться в преступном сообществе
00:41
Госдеп США обеспокоен созданием Малороссии
00:35
Российские специалисты проинспектируют военный объект КНР
00:30
Саманта Пауэр даст показания в конгрессе США по делу о вмешательстве России в выборы
00:18
Белый дом назвал имя нового посла США в России
00:11
Самолеты США и НАТО провели разведку у российских границ
18/07
Болельщики «Спартака» и «Динамо» подрались на трибунах стадиона
18/07
Биржи США закрылись разнонаправленно
18/07
Спасатели нашли двух девочек в лесу у станции Мюллюпельто
18/07
МИД не увязывает возврат дипсобственности со строительством консульства США в Петербурге
18/07
Террористы, напавшие на Буденновск, предстанут перед судом спустя 22 года
18/07
Глава МИД Германии высказался за постепенное снятие санкций с России
18/07
Проезд по путепроводу в Гатчине откроют 29 июля
18/07
Суд окончательно выселил Центр Рерихов в Москве
18/07
Госдеп США анонсировал продолжение переговоров Рябкова и Шеннона
18/07
США в 3 раза увеличили стоимость угля для Украины
18/07
Кассация признала законным отказ во взыскании 7,8 млрд с Балтийского банка
18/07
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Югра" послезавтра
18/07
Россиян предложили штрафовать за самовольную перепланировку нежилых помещений
18/07
Московское дерби завершилось ничьей
18/07
Кержаков: Дай бог, Файзулин еще сыграет за «Зенит»
18/07
Умер легендарный игрок СКА Николай Маслов
18/07
При атаке ФСБ на сертоловскую группировку пострадала пожилая женщина
18/07
Администратор "групп смерти" отправлен в колонию-поселение
18/07
МО РФ назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
18/07
В Петербурге застроят территорию ремонтно-механического комбината у Московских ворот
18/07
Российская биржа закрылась в минусе
18/07
Съезд с КАД на Софийскую закончился для водителя сбитым велосипедистом
18/07
Путин собрал Совбез
18/07
С начала сезона более трех десятков петербуржцев заразились клещевым энцефалитом
18/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 18 июля
18/07
Полузащитник «Спартака» Зобнин: «Зенит» предлагал зарплату больше, но меня это не заинтересовало
18/07
Песков пообещал осмыслить заявление Захарченко о создании Малороссии
18/07
Петербург подаст заявку на проведение чемпионата мира по прыжкам на батуте
18/07
Мансарда на россиевских конюшнях на Манежной оказалась незаконной
18/07
Обвиняемому в мошенничестве Израйлиту продлили арест до конца октября
18/07
США расширили антииранские санкции
18/07
Мозес покидает ХК СКА
18/07
Главврача поликлиники посадили на 5 лет за взятки и махинации с анализами
18/07
Гаагский суд взыскал с России € 5,4 млн за задержание судна Arctic Sunrise
18/07
Офшор Андрея Раппопорта получил участок для строительства на проспекте Юрия Гагарина
18/07
Более трёхсот человек проверили свое здоровье на VK Fest
18/07
На Уральской водитель перепутал педали и таранил магазин
18/07
Захарченко: В Малороссию войдет вся Украина
18/07
Российские пограничники усиленно проверяют суда в Сайменском канале
18/07
Рейтинг Клинтон хуже, чем у Трампа
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
19.07.2017 11:24

Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ террористов

Иностранцы, принявшие гражданство России, но сужденные за терроризм и экстремизм, будут его лишены. Соответствующий закон принят 19 июля Госдумой ФС РФ в третьем чтении.

За принятие документа, как следует из трансляции на сайте нижней палата российского парламента, проголосовали 409 депутатов, против закона не было подано ни одного голоса.

Авторами законопроекта выступили лидеры всех парламентских фракций, а также Ирина Яровая и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он был написан и внесен в Федеральное Собрание РФ после теракта в петербургском метро 3 апреля.

Предполагаемый подрывник — уроженец Киргизии с российским гражданством Акбарджон Дажлилов еще до принятия закона посмертно был лишен статуса гражданина РФ. Его отец, как заявляли в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предоставил в УФМС ложные данные для получения гражданства. Его сын получил паспорт РФ автоматически, вслед за родителем. Соответственно, когда старшего Джалилова лишили российского гражданства , тогда же перестал быть россиянином и младший.

Принятый закон как раз и расширяет понятие «ложные сведения», которые являются основанием для отмены решения о принятии в гражданство РФ. Теперь к ним относят: – отсутствие намерения «нести обязанности, установленные законодательством РФ», а также получение гражданства для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации». Доказательством этого будут считаться приговоры по «террористическим» и «экстремистским» статьям, перечень которых содержится в документе.

Теперь закон должен быть одобрен Совфедом и подписан президентом страны.

Параллельно в документе вводится понятие присяги для иностранцев.

Справка:

Акбаржон Джалилов, по версии следствия, был смертником, который 3 апреля оставил взрывчатку у эскалатора на станции «Площадь Восстания», после чего подорвался в перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом». Погибли 15 пассажиров и сам предполагаемый смертник, пострадали больше ста человек. Останки Джалилова были найдены в вагоне, его опознали родственники.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
18.07.2017 17:23

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00

Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43

Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2

Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ террористов
Мормоны изменят российский миграционный закон
Полиция задержала руководителя центра «Трансперенси Интернешнл» в Сибири
Савченко назвала идею Малороссии «отчаянным криком о помощи»
Трамп выдвинул Хантсмана на пост посла в России
Кадыров обвинил в продажности авторов расследований о геях в Чечне
Наталья Весельницкая готова объясниться с Сенатом США
На Чапаева задержали семёрку юных активистов Навального
Виктору Буту увеличили срок за выращивание чайного гриба в камере
Лис ушел от смерти
Лис ушел от смерти
Из «Малороссии» с приветом
«Багдади научился на ошибках Аль-Каиды»
Священник Денис Батарчук: «Люди идут к мощам, как в аптеку»
Как жители Псковской области просили об «аннексии»
Человек - камень. Как живется священнику, у которого нет "Мерседеса"
Навальный vs Стрелков
Почему Стрелков решил помериться патриотизмом с Навальным
«СтопХаму» нашли дело
Как РПЦ помогает "изгонять бесов"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин угостил мороженым министров, директоров и помощников

фото предоставил клуб Junics

Футбол, который затягивает

Град и ливень в Петербурге

Новости компаний
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
ООО «Терминал-Ресурс»
06.07.2017 16:14
«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.