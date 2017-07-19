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19.07.2017 11:06

Ставропольца, создавшего соломенную "Зенит-Арену", клуб пригласил на настоящую

«Зенит» пригласил ставропольского фермера Романа Пономарева, построившего стадион «Зенит-Арена» из соломы, в Санкт-Петербург для обмена опытом. Билет в Северную столицу мужчине вышлет клуб.

Об этом сообщается в Twitter сине-бело-голубых 19 июля.

"Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на "Зенит-Арене" (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку! — также отмечается в обращении клуба. – А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждем на стадионе «Санкт-Петербург» для обмена опытом. Билет пришлем!"

Судя по всему, сам Роман Пономарёв уже принял приглашение клуба. "С удовольствием приеду на стадион Санкт-Петербург! Приглашаю в гости на товарищеский матч футболистов "Зенита"! Накормим вкусными арбузами!", – такой комментарий появился в Twitter Зенита под этой записью.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что в Ставропольском крае на ферме «Пономарево» появился стадион, сделанный полностью из соломы. Назвали сооружение «Зенит-Арена». На возведение стадиона ушло пять дней, 41 тысяча рублей, но самое главное, как гласит информационная табличка на соломенной «Зенит-Арене», что в ходе его строительства «не было распилено ни одного рубля».


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