Манчини не захотел общаться с прессой на первой открытой тренировке в "Зените"

Первая открытая тренировка нового главного тренера футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини прошла на тренировочной базе в Удельном парке в среду, 19 июля. Итальянец не стал общаться с прессой.

Команда была разделена на две группы, каждая из которых занималась отдельно.

В первую группу вошли Жирков, Лунев, Лодыгин, Смольников, Маурисио, Кришито, Иванович, Хави Гарсия, Эрнани, Нобоа, Анюков, Джорджевич, Карпов. Во вторую – Михаил Кержаков, Ерохин, Бабурин, Полоз, Паредес, Шатов, Кокорин, Дзюба, Цаллагов, Кузяев, Терентьев,Богаев.

Отметим, что Манчини отказался от традиционного общения с прессой в рамках открытой тренировки. Как объяснили в клубе, итальянский специалист считает, что он и так много общается с журналистами в день матча.

Напомним, в первом официальном матче "Зенит" под руководством Манчини обыграл на выезде "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0.