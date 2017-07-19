Мормоны изменят российский миграционный закон

Госдума и правительство России обязаны уточнить понятие «место пребывания» в законе о миграционном учёте иностранных граждан. В противном случае зарубежные гости подвергаются риску несправедливого выдворения.

К такому решению пришёл Конституционный суд. Постановление по делу американских мормонов Вордена Нэфэноила Джозефа и Олдхема Паркера Дрэйка он провозгласил 19 июля, передаёт журналист «Фонтанки».

«Каждый, кто законно находится на территории России, имеет право свободно передвигаться», – сослался на Основной закон Конституционный суд.

Граждане США оспаривали нормы российского миграционного закона, обязывающие иностранцев вставать на учет по месту пребывания. Джозеф и Дрэйк приехали в Россию в качестве волонтеров по приглашению религиозной организации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней».

Принимающая сторона представила сведения для постановки на миграционный учет по адресу офиса организации в Самаре, а поселила приезжих в арендованной квартире. ФМС посчитала это нарушением правил пребывания в России. Суды на всех уровнях поддержали позицию миграционного контроля и признали иностранцев виновными в нарушении режима пребывания. Вордену Нэфэноилу Джозефу и Олдхему Паркеру Дрэйку назначили штрафы и выдворили из России.

Американцы оспорили в Конституционном суде статью 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан». Она создаёт препятствия в «осуществлении права на свободное передвижение», считают мормоны.

КС сегодня пришёл к выводу, что норма, действительно, сомнительна. Принимая её, законодатели не объяснили, что «место пребывания» должно обязательно совпадать с «местом жительства». Это может ввести в заблуждение и принимающую сторону, и законопослушного иностранца, который полагается на неё, въезжая в страну.