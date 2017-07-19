РФ увеличила инвестиции в госдолг США до максимума

Инвестиции России в государственные облигации США выросли до $108,7 млрд за май 2017 года, следует из материалов американского минфина.

Уточняется, что вложения российской стороны в госдолг США за месяц увеличились на $3,8 млрд, показав максимальный уровень за два с половиной года. В октябре 2014 года инвестиции России в ценные бумаги США составили $108,9 млрд.

В общем списке крупнейших кредиторов США Россия в мае заняла 13-е место, поднявшись на одну строчку и опередив Сингапур. Япония, которая держит в американских гособлигациях около $1,11 трлн, остается лидером с января 2017 года. На второй строчке – Китай (чуть больше $1,1 трлн), на третьей – Ирландия ($295,8 млрд).

В середине июня сообщалось, что Россия увеличила в апреле вложения в облигации Казначейства США на $5,1 млрд, до $104,9 млрд.