Еще
11:32 19.07.2017
Пришлите свою новость!
11:30
Петербуржец получил в наследство отчий дом, револьверы и шпагу
11:24
Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ террористов
11:06
Ставропольца, создавшего соломенную "Зенит-Арену", клуб пригласил на настоящую
10:58
Манчини не захотел общаться с прессой на первой открытой тренировке в "Зените"
10:57
Мормоны изменят российский миграционный закон
10:53
РФ увеличила инвестиции в госдолг США до максимума
10:45
СМИ сообщили о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»
10:32
Полиция задержала руководителя центра «Трансперенси Интернешнл» в Сибири
10:19
Савченко назвала идею Малороссии «отчаянным криком о помощи»
10:01
У станции Дачное парень погиб под колёсами электрички
09:47
Китайских моряков научат воевать на Балтике
09:39
Трамп выдвинул Хантсмана на пост посла в России
09:31
Для электрокаров в России придумают отдельный регламент ТО
09:23
Кадыров обвинил в продажности авторов расследований о геях в Чечне
09:15
В Петербурге поиски разбойника вывели следствие на шкаф с оружием
09:04
Наталья Весельницкая готова объясниться с Сенатом США
08:56
На Чапаева задержали семёрку юных активистов Навального
08:48
Из Невы на набережной Мартынова достали мертвую женщину
08:37
СМИ узнали о второй встрече Путина и Трампа на G20
08:29
Из банкомата в Купчино исчезли несколько миллионов
08:21
В Китае ограничили пользование WhatsApp
08:13
После лобового ДТП ищут собаку – единственного друга больного ребенка
08:05
Виктору Буту увеличили срок за выращивание чайного гриба в камере
01:22
Елагин остров станет пространством оперной сказки
00:51
Семеро задержанных ФСБ в Сертолово могут оказаться в преступном сообществе
00:41
Госдеп США обеспокоен созданием Малороссии
00:35
Российские специалисты проинспектируют военный объект КНР
00:30
Саманта Пауэр даст показания в конгрессе США по делу о вмешательстве России в выборы
00:18
Белый дом назвал имя нового посла США в России
00:11
Самолеты США и НАТО провели разведку у российских границ
18/07
Болельщики «Спартака» и «Динамо» подрались на трибунах стадиона
18/07
Биржи США закрылись разнонаправленно
18/07
Спасатели нашли двух девочек в лесу у станции Мюллюпельто
18/07
МИД не увязывает возврат дипсобственности со строительством консульства США в Петербурге
18/07
Террористы, напавшие на Буденновск, предстанут перед судом спустя 22 года
18/07
Глава МИД Германии высказался за постепенное снятие санкций с России
18/07
Проезд по путепроводу в Гатчине откроют 29 июля
18/07
Суд окончательно выселил Центр Рерихов в Москве
18/07
Госдеп США анонсировал продолжение переговоров Рябкова и Шеннона
18/07
США в 3 раза увеличили стоимость угля для Украины
18/07
Кассация признала законным отказ во взыскании 7,8 млрд с Балтийского банка
18/07
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Югра" послезавтра
18/07
Россиян предложили штрафовать за самовольную перепланировку нежилых помещений
18/07
Московское дерби завершилось ничьей
18/07
Кержаков: Дай бог, Файзулин еще сыграет за «Зенит»
18/07
Умер легендарный игрок СКА Николай Маслов
18/07
При атаке ФСБ на сертоловскую группировку пострадала пожилая женщина
18/07
Администратор "групп смерти" отправлен в колонию-поселение
18/07
МО РФ назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
18/07
В Петербурге застроят территорию ремонтно-механического комбината у Московских ворот
18/07
Российская биржа закрылась в минусе
18/07
Съезд с КАД на Софийскую закончился для водителя сбитым велосипедистом
18/07
Путин собрал Совбез
18/07
С начала сезона более трех десятков петербуржцев заразились клещевым энцефалитом
18/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 18 июля
18/07
Полузащитник «Спартака» Зобнин: «Зенит» предлагал зарплату больше, но меня это не заинтересовало
18/07
Песков пообещал осмыслить заявление Захарченко о создании Малороссии
18/07
Петербург подаст заявку на проведение чемпионата мира по прыжкам на батуте
18/07
Мансарда на россиевских конюшнях на Манежной оказалась незаконной
18/07
Обвиняемому в мошенничестве Израйлиту продлили арест до конца октября
18/07
США расширили антииранские санкции
18/07
Мозес покидает ХК СКА
18/07
Главврача поликлиники посадили на 5 лет за взятки и махинации с анализами
18/07
Гаагский суд взыскал с России € 5,4 млн за задержание судна Arctic Sunrise
18/07
Офшор Андрея Раппопорта получил участок для строительства на проспекте Юрия Гагарина
18/07
Более трёхсот человек проверили свое здоровье на VK Fest
18/07
На Уральской водитель перепутал педали и таранил магазин
18/07
Захарченко: В Малороссию войдет вся Украина
18/07
Российские пограничники усиленно проверяют суда в Сайменском канале
18/07
Рейтинг Клинтон хуже, чем у Трампа
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
19.07.2017 10:45

СМИ сообщили о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»

«Газпром» начал строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.

Об этом 19 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на одного из контрагентов компании-подрядчика и федерального чиновника. По данным газеты, на дно Черного моря уже уложено 20 – 25 км трубопровода.

Над укладкой работает судно-трубоукладчик Audacia, принадлежащее швейцарской компании Allseas, которая выиграла тендер «Газпрома» на прокладку трубы. По данным сайта marinetraffic.com, за последние сутки судно движется с постоянной средней скоростью 0,1–0,15 узла в час (4–5 км в сутки) по маршруту пролегания первой нитки газопровода. Такая скорость приблизительно соответствует рабочей скорости укладки трубы, отмечает газета.

«Газпром» не сообщал о начале укладки второй нитки «Турецкого потока».

Ранее Турция достигла договоренности с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока» на ее территории.

Напомним, соглашение по газопроводу из России в Турцию было подписано прошлой осенью. 7 мая «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока» по дну Черного моря. Планируется строительство двух веток, общая мощность которых составит 31 млрд кубометров. «Газпром» намерен потратить на проект в 2017 году более 40 млрд руб.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
19.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации

Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Pixabay
18.07.2017 12:45

Томесто подготовила карту ресторанной жизни Петербурга

Служба онлайн-бронирования «ТоМесто» разработала интерактивную карту ресторанной жизни для Москвы и Санкт-Петербурга.
Toshiba
14.07.2017 16:01

TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017

Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
РФ увеличила инвестиции в госдолг США до максимума
СМИ сообщили о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»
Биржи США закрылись разнонаправленно
США в 3 раза увеличили стоимость угля для Украины
В Петербурге застроят территорию ремонтно-механического комбината у Московских ворот
Российская биржа закрылась в минусе
Обвиняемому в мошенничестве Израйлиту продлили арест до конца октября
Офшор Андрея Раппопорта получил участок для строительства на проспекте Юрия Гагарина
«Победа» открывает рейсы между Петербургом и Москвой
«Нордавиа» объяснила изменения в сертификате эксплуатанта
И боулинг свой заберите
Яндекс Uber alles
«Мостострой №6» вновь пытается вернуться
Как виргинские кролики покусились на Пулково
Непобедимый «китайский треугольник»
Минпромторг нашел слабое звено
Битва за "Юлмарт"
Как танки не доехали до Петербурга
Топ-менеджеры «Хохтиф Девелопмент Руссланд» получили сроки «от Войтенкова»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин угостил мороженым министров, директоров и помощников

фото предоставил клуб Junics

Футбол, который затягивает

Град и ливень в Петербурге

Новости компаний
КЕЙ
19.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Pixabay
18.07.2017 12:45
Томесто подготовила карту ресторанной жизни Петербурга
Служба онлайн-бронирования «ТоМесто» разработала интерактивную карту ресторанной жизни для Москвы и Санкт-Петербурга.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Tele2
06.07.2017 09:00
Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах
Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.