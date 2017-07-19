СМИ сообщили о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»
«Газпром» начал строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.
Об этом 19 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на одного из контрагентов компании-подрядчика и федерального чиновника. По данным газеты, на дно Черного моря уже уложено 20 – 25 км трубопровода.
Над укладкой работает судно-трубоукладчик Audacia, принадлежащее швейцарской компании Allseas, которая выиграла тендер «Газпрома» на прокладку трубы. По данным сайта marinetraffic.com, за последние сутки судно движется с постоянной средней скоростью 0,1–0,15 узла в час (4–5 км в сутки) по маршруту пролегания первой нитки газопровода. Такая скорость приблизительно соответствует рабочей скорости укладки трубы, отмечает газета.
«Газпром» не сообщал о начале укладки второй нитки «Турецкого потока».
Ранее Турция достигла договоренности с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока» на ее территории.
Напомним, соглашение по газопроводу из России в Турцию было подписано прошлой осенью. 7 мая «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока» по дну Черного моря. Планируется строительство двух веток, общая мощность которых составит 31 млрд кубометров. «Газпром» намерен потратить на проект в 2017 году более 40 млрд руб.