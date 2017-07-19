Полиция задержала руководителя центра «Трансперенси Интернешнл» в Сибири
Сотрудники полиции задержали руководителя сибирского центра «Трансперенси Интернешнл» Станислава Андрейчука. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
«Избирательная кампания началась. Только что полиция пришла. Увезли в отделение. Говорят, что я еще 8 апреля якобы в несанкционированном митинге», — написал он 19 июля.
По словам Андрейчука, его сначала доставили в отделение полиции Барнаула (Алтайский край), а потом повезли в суд.
Источник: "Дождь"
Справка:
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