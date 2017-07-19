Петербуржец получил в наследство отчий дом, револьверы и шпагу

Петербуржец получил в наследство от отца дачу в Курортном районе и обнаружил в одной из комнат вещи, грозящие уголовным делом за их хранение. Мужчина не стал испытывать судьбу и отправился к правоохранителям.

Как сообщили 19 июля в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу и области, находку мужчина сделал в Белоострове, разбирая хлам в доме. Среди старых вещей хранились револьвер «LARGO», обрез винтовки Мосина, переделанная для стрельбы охотничьими патронами ракетница, газовый пистолет «RECK» и газовый револьвер «RG 89», а также небольшой боезапас из 52 патронов. Арсенал дополняла шпага длиной более полуметра.

Петербуржец сдал оружие в отдел лицензионно-разрешительной работы во Всеволожском районе. Эксперты пришли к выводу, что находки не представляют исторической ценности и отправили их на утилизацию.