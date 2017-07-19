Савченко назвала идею Малороссии «отчаянным криком о помощи»

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире собственной программы на телеканале News One рассказала, что считает заявление о создании Малороссии на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики «отчаянным криком о помощи».

По ее словам, оставшихся в ДНР людей «не устраивает гнет России», несмотря на то, что они все равно стоят с оружием против Украины. По ее мнению, заявление о Малороссии свидетельствует о том, что в Донецке не хотят жить в России, а больше тянутся к Украине, что как бы они ни любили Россию, они больше любят Украину.

«Хотя мы убиваем их, а они убивают нас», — сказала она 18 июля.

Савченко также подчеркнула, что не нужно возвращать Донбасс военным путем. «Это было бы нормально в 2014 году, но не сейчас», — подчеркнула она.

Как объяснила Савченко, Донбасс со своими проблемами, который живет на российские дотации, изначально не был нужен Москве, в отличие от Крыма, «который отдали украинские чиновники».

Савченко предположила, что российские власти сами не были готовы к заявлению о создании Малороссии, и призвала не видеть во всем «руку Кремля».

Накануне глава ДНР Александр Захарченко заявил о создании государства Малороссия, которое станет правопреемником нынешней Украины. Он пообещал, что новая страна будет федерацией с широкой автономией регионов.

Украинский президент Петр Порошенко пообещал Малороссии судьбу Новороссии, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет приверженность минским договоренностям. Идею Малороссии он назвал личной инициативой Захарченко.