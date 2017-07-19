У станции Дачное парень погиб под колёсами электрички

Молодого человека, переходившего железнодорожные пути в Красносельском районе Петербурга, насмерть сбил электропоезд.

Как сообщили «Фонтанке» 19 июля в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, ЧП произошло накануне в 23:50 на перегоне Лигово – Броневая. Машинист заметил на путях человека, несколько раз просигналил ему и применил экстренное торможение, но остановить состав уже не успел. Смертельные травмы получил 20-летний житель города.

По словам очевидцев в группе «Транспортный коллапс для жителей г. Красное Село», рядом с рельсами нашли куртку с документами и телефоном.

«Стражами правопорядка информация о происшествии сообщена матери молодого человека», – добавили в пресс-службе.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии.