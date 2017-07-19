Трамп выдвинул Хантсмана на пост посла в России

Американский президент Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта и посла США в Сингапуре и Китае на пост посла США в России.

Об этом 19 июля сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Бывшего губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации», — сказано в релизе ведомства, посвященном выдвижениям на посты.

О возможном выдвижении Хантсмана на позицию посла США в Москве стало известно накануне.

57-летний Хантсман в 1992 – 1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005 – 2009 годах был губернатором Юты, в 2009 – 2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011 году объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни.

В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман, как отмечает ТАСС, активно критиковал политику «перезагрузки» в отношениях России и США, которую проводила администрация президента Барака Обамы. По его утверждению, Вашингтон делал вид, что Москва является для него большим партнером, чем есть на самом деле, и преуменьшал степень угрозы со стороны РФ.

Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Дональда Трампа, однако в итоге поддержал его кандидатуру.

В настоящее время послом США в Москве является Джон Теффт, он занимает этот пост с 2014 года. 4 июля стало известно, что он завершит свою работу в России в начале осени.