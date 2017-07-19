Кадыров обвинил в продажности авторов расследований о геях в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в попытках заработать на распространении недостоверной информации о преследованиях геев в республике. Об этом чеченский лидер рассказал в интервью американскому телеканалу HBO, вышедшему в эфир 18 июля.

По словам Кадырова, получить деньги правозащитные организации пытаются от западных стран. "Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки, – указал глава Чечни (цитата по ТАСС). – И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги".

Еще до выхода в эфир интервью Кадырова телеканалу HBO появилось на YouTube, но позже было удалено. В российских СМИ успел распространиться ряд резонансных высказываний чеченского лидера по теме гомосексуалов. Так, Кадыров сначала сказал журналистам, что в Чечне геев нет. Затем он все-таки оговорился, добавив, что если они есть, то лучше бы их забрала Канада "подальше от нас". Тех, кто распространяет сообщения о пытках молодых людей в Чечне, Кадыров назвал "шайтанами продажными", которые "наговаривают" на республику.

В начале июля "Новая газета" опубликовала очередной резонансный материал о притеснениях людей нетрадиционной ориентации в Чечне. По данным издания, местные правоохранители расстреляли геев, задержанных во время рейдов в январе в разных частях республики.

Информацию о казни подтвердили анонимные источники "Дождя", близкие к руководству Чечни. Собеседник заявил, что все убитые были причастны к нападению на родовое село Рамзана Кадырова Центорой в августе 2010 года. Их похоронили в могилах без опознавательных знаков.

Руководство Чечни объяснило сообщение о массовой казни "всплеском нездоровой фантазии" журналистов.