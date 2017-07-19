В Петербурге поиски разбойника вывели следствие на шкаф с оружием

Охотничий карабин и пару пистолетов забрали полицейские у жителя Курортного района Петербурга. Ни самого владельца оружия, ни документов на него в квартире не нашли.

Как стало известно «Фонтанке», 18 июля в квартиру в 9-м квартале посёлка Песочный оперативников привело расследование возбужденного накануне уголовного дела о разбое. Хозяина в квартире застать не удалось, осмотреть его жилплощадь позволил племянник. Результатом ревизии стал карабин «Сайга» и два пистолета – газовый и травматический. Владелец хранил оружие в платяном шкафу, но отдельно от необходимых документов. Не найдя в квартире оригиналов, сотрудники правоохранительных органов ушли вместе с карабином и пистолетами.

Разоружённому владельцу, по всей видимости, теперь самому придётся искать их общества, чтобы забрать собственность, а заодно и ответить на возникшие вопросы.