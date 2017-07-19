Наталья Весельницкая готова объясниться с Сенатом США

Адвокат Наталья Весельницкая готова дать показания в Сенате США по поводу встречи с Дональдом Трампом-младшим.

«Я готова прояснять ситуацию в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно в правовом поле — либо через адвокатов, либо в качестве показаний в Сенате. Готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность»,— сообщила она в интервью RT 18 июля.

«Сегодня я должна думать прежде всего о безопасности, безопасности своей семьи, моих четырех детей, о которых, как оказалось благодаря сообщениям СМИ, господин Браудер собирал информацию»,— цитирует Весельницкую «Коммерсантъ».

Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал скандал о возможной помощи президенту США Дональду Трампу со стороны России. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп-младший собирался получить от российского юриста Натальи Весельницкой компромат на конкурента отца — бывшего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Впрочем, по словам Спайсера, никакого компромата команда Трампа не получила: сын президента не обсуждал с россиянами ничего, кроме запрета на усыновление российских детей американцами и «закона Магнитского».