На Чапаева задержали семёрку юных активистов Навального

Активная поддержка предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального закончилась для семерых жителей Петербурга близким знакомством с полицией и с Кодексом об административных правонарушениях.

Как стало известно «Фонтанке», 18 июля компания молодых людей со стопкой листовок и четырьмя баннерами с призывами допустить Навального до выборов в 2018 году собралась у здания Музея судостроения на улице Чапаева, 30. В начале седьмого вечера юноши и девушки раздавали прохожим агитационные материалы, содержимое которых заинтересовало и полицейских. Заглянув в листовки и присмотревшись к баннерам, сотрудники правоохранительных органов увидели признаки правонарушения и пригласили компанию в отдел.

Выяснилось, что самому старшему пикетчику 28 лет, остальным – около 20, а самому юному едва исполнилось 17 лет. Никто из них нигде официально не трудоустроен. Избыток свободного времени им «предложили» посвятить изучению статьи о нарушении установленного законом порядка проведения публичного мероприятия.