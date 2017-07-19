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19.07.2017 08:37

СМИ узнали о второй встрече Путина и Трампа на G20

Президенты России и США во время саммита в Гамбурге провели вторую встречу, о которой ранее не сообщалось.

Об этом 19 июля заявило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Чиновник не стал говорить, как долго шли эти переговоры и что на них обсуждалось.

Глава консалтинговой фирмы Eurasia Group Иан Бреммер, ссылаясь на гостей вечера, во время которого состоялась встреча, заявил, что «почти все присутствавшие на ужине сочли это действительно странным».

«Вот президент США, который явно хочет продемонстрировать, что у него лично отношения с президентом Путиным лучше, чем с любым из нас, или то, что ему все равно», — сказал Бреммер, слова которого приводит The New York Times. Другие участники встречи «были озадачены и встревожены», отметил он.

The New York Times пишет, что Трамп сам подошел к Путину во второй половине ужина. В разговоре помимо президентов России и США принимал участие лишь переводчик Путина.

В свою очередь, Белый дом подтвердил, что главы двух государств провели вторую неформальную беседу на полях саммита G20, однако отказался называть этот разговор «встречей». По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, главы России и США разговаривали на ужине через несколько часов после первой встречи, о которой сообщалось ранее.

«Между президентом Трампом и президентом Путиным не было „второй встречи« — был лишь короткий разговор к концу встречи, — заявил представитель Белого дома. — Заключение о том, что Белый дом пытался „скрыть« вторую встречу, — ложное, злонамеренное и абсурдное».

The Hill отмечает, что Трамп прибыл на ужин около 19.00 по местному времени, а покинул его почти в полночь.

Ранее сообщалось об официальной встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся седьмого июля. Она продлилась более двух часов. Трамп назвал ее  «потрясающей», а Путин по итогам беседы отметил, что «Трамп телевизионный очень отличается от реального человека».

В США членов предвыборной команды Трампа подозревают в связях с российскими властями. Свои расследования в этом направлении ведут ФБР и Конгресс.

 

Источник: "Дождь"


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