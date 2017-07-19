В Китае ограничили пользование WhatsApp
В Китае частично заблокирована работа мессенджера WhatsApp.
Об этом 18 июля пишет The New York Times.
По данным издания, китайские интернет-фильтры ограничили функциональность приложения для пользователей в стране, в результате чего многие из них не могут отправлять видео и фотографии, а некоторые — даже текстовые сообщения.
Осведомленный анонимный источник рассказал газете, что идея блокировки WhatsApp принадлежит руководству страны.
Ранее сообщалось, что в Китае заблокируют работу VPN-соединения.
Источник: "Газета.ру"