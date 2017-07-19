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19.07.2017 08:21

В Китае ограничили пользование WhatsApp

В Китае частично заблокирована работа мессенджера WhatsApp.

Об этом 18 июля пишет The New York Times.

По данным издания, китайские интернет-фильтры ограничили функциональность приложения для пользователей в стране, в результате чего многие из них не могут отправлять видео и фотографии, а некоторые — даже текстовые сообщения.

Осведомленный анонимный источник рассказал газете, что идея блокировки WhatsApp принадлежит руководству страны.

Ранее сообщалось, что в Китае заблокируют работу VPN-соединения.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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