Виктору Буту увеличили срок за выращивание чайного гриба в камере

Россиянину Виктору Буту из-за выращивания чайного гриба на 40 дней увеличили 25-летний тюремный срок, который он отбывает в США.

Об этом рассказал его адвокат Алексей Тарасов. По словам юриста, Бут выращивал в камере чайный гриб, чтобы с его помощью вылечить желудок. Напиток, приготовленный на его основе, также употребляли другие заключенные и надзиратели. Нагрянувшая в камеру инспекция «с каким-то непонятным прибором» заявила, что Бут занимается производством алкоголя.

Как сообщает 19 июля "Лента.ру" со ссылкой на "Известия", из-за этого Бута лишили послаблений, заработанных за хорошее поведение, и добавили к его тюремному сроку более 40 дней.

Также адвокат предупредил, что срок Бута может увеличиться на 54 дня из-за его общения с журналистами. Кроме того, россиянину могут запретить пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение одного года.

В апреле Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению дело Бута. Тогда высшая судебная инстанция США, помимо дела россиянина, сообщила об отказе от приема к рассмотрению сразу нескольких десятков прошений.

Защита Бута обжаловала приговор в Верховном суде США 22 февраля. В марте стало известно, что прокуратура отказалась подавать возражения против пересмотра приговора россиянину.

Виктор Бут в апреле 2012 года был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.

Бизнесмен был арестован в марте 2008 года в Таиланде по запросу Вашингтона. По данным открытых источников, поводом для задержания стали записи переговоров о поставках оружия с его участием, сделанные работавшими под прикрытием агентами Управления по борьбе с наркотиками США.