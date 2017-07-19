Госдеп США обеспокоен созданием Малороссии

Госдепартамент США с тревогой воспринял сообщение об учреждении Малороссии на востоке Украины, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

«Мы слышали, что сепаратисты хотят создать некое новое государство на украинской территории, и это не может не вызывать у нас беспокойства. Но я не хотела бы удостаивать их ответом», — сообщила Нойерт.

18 июля глава ДНР Александр Захарченко анонсировал объединение непризнанных ЛНР и ДНР в новое государство — Малороссию, позже в ЛНР опровергли свое участие в ее создании. Представители Кремля не комментируют это событие.