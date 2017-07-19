Российские специалисты проинспектируют военный объект КНР

Российские специалисты проинспектируют военный объект на территории Китая, об этом сообщает Минобороны России.

Как сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы российская группа специалистов планирует проведение инспекции объекта контроля вооруженных сил КНР.

Проверка будет проводиться в течение 24 часов с момента прибытия инспекционной группы на место.

Такие инспекции проводятся с целью проверки информации о личном составе, вооружениях и военной технике, сокращаемых и ограничиваемых в соответствии с Соглашением в сухопутных войсках, военно-воздушных силах, авиации ПВО, пограничных войсках (частях), дислоцированных в географических пределах применения документа.

Инспекторы проверят 1-й пограничный полк города Суйян в месте его расположения, а также получат информацию от командования относительно личного состава, основных систем вооружения и техники.