Саманта Пауэр даст показания в конгрессе США по делу о вмешательстве России в выборы

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр согласилась дать показания комитету по разведке палаты представителей конгресса США по делу о «вмешательстве» России в американские выборы. Об этом сообщает Fox News.

«Пауэр поддерживает любые усилия двух партий по расследованию и ответу на российское вмешательство в наш избирательный процесс и она хочет работать вместе с комитетами конгресса и сената над расследованием» — сказал адвокат дипломата Дэвид Прессмен.

Точная дата ее появления в конгрессе не называется. Телеканал добавляет, что дать показания намерены еще несколько представителей администрации бывшего президента США Барака Обамы.