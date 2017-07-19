Саманта Пауэр даст показания в конгрессе США по делу о вмешательстве России в выборы
Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр согласилась дать показания комитету по разведке палаты представителей конгресса США по делу о «вмешательстве» России в американские выборы. Об этом сообщает Fox News.
«Пауэр поддерживает любые усилия двух партий по расследованию и ответу на российское вмешательство в наш избирательный процесс и она хочет работать вместе с комитетами конгресса и сената над расследованием» — сказал адвокат дипломата Дэвид Прессмен.
Точная дата ее появления в конгрессе не называется. Телеканал добавляет, что дать показания намерены еще несколько представителей администрации бывшего президента США Барака Обамы.