Самолеты США и НАТО провели разведку у российских границ

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, а также натовский и британский самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS во вторник совершили многочасовые полеты вблизи северных, южных и восточных границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным THUS17, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение около трех часов курсировал вдоль северной сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

К востоку от Калининградской области в воздушном пространстве Литвы был зафиксирован полет натовского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS cбортовым номером LX-N90446. Еще один AWACS Королевских британских ВВС курсировал к югу от Калининградской области в воздушном пространстве Польши. Согласно открытым данным, эти самолеты помимо систем обнаружения авиации противника на дальних подступах также оснащены станцией для ведения радиотехнической разведки в пассивном режиме.