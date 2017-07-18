Болельщики «Спартака» и «Динамо» подрались на трибунах стадиона
Болельщики московских «Спартака» и «Динамо» 18 июля подрались во время матча первого тура Российской футбольной премьер-лиги. Видеозапись появилась на YouTube-канале «Держи Передачу».
Потасовка произошла на центральной трибуне «Арены Химки», где проходила встреча. Болельщики бело-голубых повалили двух фанатов красно-белых и начали избивать ногами, а также выбросили шарф поклонника «Спартака».
Встреча завершилась вничью — 2:2.
Источник: Лента.ру