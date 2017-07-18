МИД не увязывает возврат дипсобственности со строительством консульства США в Петербурге

Москва исключила увязку о возврате изъятой у России дипсобственности в США с выделением участка под строительство нового американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Что касается российской дипсобственности, то мы исключаем какую бы то ни было увязку этого вопроса с разговором о выделении участка под строительство нового генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американцы произвольно, без каких-либо мотивов, причин и оснований изъяли нашу дипсобственность и точно так же, без каких-то дополнительных прибамбасов, довесков, и прочих гарниров, должны нам ее вернуть», — сказал он.

По словам дипломата, в данном вопросе недопустимы «какие бы то ни было увязки».

«Речь идет о нашей собственности, и они должны нам вернуть ее безусловно, безоговорочно и без каких-то дополнительных требований», — резюмировал Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на благоразумие США в вопросе возвращения российской дипсобственности.