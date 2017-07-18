Глава МИД Германии высказался за постепенное снятие санкций с России

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль высказался за постепенную отмену антироссийских санкций. Об этом 18 июля он заявил в интервью журналу Focus.

«В соответствии с решением ЕС минские договоренности должны быть реализованы на 100%, прежде чем санкции могут быть сняты также на 100%. Я считаю это неосуществимым. Было бы правильным понемногу, постепенно отменять санкции, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру», — сказал Зигмар.

Также дипломат раскритиковал намерение властей США расширить антироссийские санкции.

«Загонять Россию в угол, вытесняя российский газ из Европы и заставлять европейцев покупать вместо этого американский — так не годится», — отметил министр.