Суд окончательно выселил Центр Рерихов в Москве

Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Международного центра Рерихов (МЦР) по делу о выселении организации из здания на территории усадьбы Лопухиных в центре Москвы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры во вторник, 18 июля.

«Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда города Москвы и отклонил жалобу МЦР. Таким образом, решение, обязывающее МЦР освободить здание, вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

Справка:

В усадьбе Лопухиных создается музейный и просветительский комплекс, посвященный наследию Рерихов. Научно-хранительские функции этого комплекса возложены на Музей Рерихов - филиал Государственного музея Востока, его возглавляет Тигран Мкртычев. Создание музея призвано обеспечить широкий доступ к художественному наследию и архивным фондам семьи Рерихов.

В конце 2015 года, в соответствии с распоряжением Росимущества по городу Москве, строения усадьбы Лопухиных (Москва, Малый Знаменский пер., 3/5, стр. 4, 5 и 7) были приняты из собственности города Москвы в федеральную собственность с закреплением их на праве оперативного управления за Государственным музеем Востока. Ранее неоднократными проверками Мосгорнаследия, ТУ Росимущества в г. Москве и правоохранительных органов были выявлены многочисленные нарушения со стороны МЦР в сфере сохранения и использования памятников истории и культуры, а также нарушения условий хранения и учета музейных предметов, которые находились в усадьбе.