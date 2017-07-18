Госдеп США анонсировал продолжение переговоров Рябкова и Шеннона

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона продолжатся, передает РИА «Новости».

При этом она усомнилась, что данные встречи приведут к принятию каких-либо решений в отношении двусторонних отношений в ближайшее время.

«Мы были рады, что он (Рябков. – «Газета.Ru») приехал к нам в Вашингтон, сел за стол с нами и обсудил раздражающие факторы в отношениях. Ничего не будет решено в ближайшее время, я не могу дать вам какое-то расписание встреч, но эти переговоры будут продолжены», — сказала Науэрт.

По словам представителя Госдепа, дипломатам «есть о чем поговорить».

Ранее Госдеп назвал «жесткими» переговоры замглавы МИД России и замгоссекретаря США.