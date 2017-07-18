США в 3 раза увеличили стоимость угля для Украины

США почти втрое повысили стоимость металлургического угля для Украины по сравнению с 2016 годом.

Об этом во вторник, 18 июля, сообщает RT со ссылкой на отчет Минэнерго США, пишет "Лента.ру".

По его данным, в январе-марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, а годом ранее цена составляла 71 доллар. При этом объемы поставок возросли с 355 тысяч до 865 тысяч тонн.

Кроме того, отмечается, что за аналогичный период текущего года стоимость американского угля для некоторых стран снизилась. В частности, Норвегия закупила топливо по 125 долларов за тонну, а годом ранее — за 140 долларов.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предлагаемые США цены являются «очень конкурентными».

В марте 2017-го поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую начали украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса.