Кассация признала законным отказ во взыскании 7,8 млрд с Балтийского банка

Кассационная жалоба от ООО «Балтийский торговый дом» на отказ во взыскании с ПАО «Балтийский банк» 7,8 млрд убытков была отклонена. Соответствующее постановление опубликовано на сайте арбитража 18 июля.

Решение об отказе в удовлетворении требований «Балтийского торгового дома» оставлено Арбитражным судом по Северо-Западу без изменения. В качестве третьих лиц к делу были привлечены совладельцы банка Андрей Исаев и Олег Шигаев. Последний находится в розыске. Его обвиняют в мошенничестве на 3 млрд рублей. Шигаев арестован заочно, поскольку уже длительное время находится в Швейцарии. Вопрос об экстрадиции остался нерешенным.

Что касается иска «Балтийского торгового дома», то в удовлетворении требований на 7,8 млрд убытков заявителю было отказано еще в конце прошлого года. Истец указал, что был владельцем именных бездокументарных акций Балтийского банка. В 2013 году депозитарий банка списал со счета депо «Балтийского торгового дома» акции и перевел их на счета Олега Шигаева и Андрея Исаева. В 2014 году акции были возвращены истцу, но их номинальная стоимость на тот момент уже упала. После отказа Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти удовлетворять иск, «Балтийский торговый дом» обратился в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Жалобу оставили без удовлетворения. Теперь и кассационная инстанция не стала удовлетворять требования заявителя.