АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Югра" послезавтра

Департамент общественных связей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) вечером 18 июля сообщает о том, что 20 июля 2017 года АСВ начнёт выплату возмещения вкладчикам ПАО банк «Югра» через банки-агенты: ВТБ24, Сбербанк, «Россельхозбанк», банк «ФК Открытие» и «Банк УРАЛСИБ».

"Детальная информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам- агентам, месте и сроках приема заявлений банками-агентами от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) 19 июля 2017 года, а также 20 июля 2017 года в «Российской газете»", – говорится в сообщении.

Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков- агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.

Страховому возмещению АСВ подлежат средства граждан, размещенные на срочных вкладах и вкладах до востребования, включая валютные вклады; на текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по банковским картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии; на счетах индивидуальных предпринимателей, в общей сумме до 1 млн 400 тыс. руб. на одного вкладчика.

Ранее 18 июля "Фонтанка" сообщала о том, что в Петербурге прошли обыски в филиале банка «Югра». Два сотрудника задержаны по делу о незаконной банковской деятельности.