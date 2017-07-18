Лис ушел от смерти

Администратора «групп смерти» прочили в серийные душегубы, а он отправился на выселки без греха. От ареста до приговора следствие растеряло пятнадцать погибших подростков.

Дело о массовых самоубийствах детей в России скромно закончилось в суде Тобольска, считай, оправдательным приговором. Одиозный Филипп Лис, могущественный создатель «синего кита» и прочей смертоносной символики, на деле оказался сетевым исповедником двух неокрепших душ. «Новой газете» впору начинать новое расследование.

Три года и четыре месяца колонии-поселения получил житель Подмосковья Филипп Будейкин по прозвищу Лис. Он довел до попытки самоубийства девушку из Тобольска (спасена) и поднимал суицидальные темы в переписке с юной жительницей Астрахани (ничего с собой не делала). Это результат федерального расследования и гибели пятнадцати юных пользователей групп смерти в социальной сети «ВКонтакте».

За Лисом охотились как за особо опасным рецидивистом. Жилой дом с его квартирой в ноября 2016 года обложила ФСБ. Он был этапирован в Петербург, и особо важные следователи занялись установлением связи между ним и подростковыми суицидами. «Новая газета» насчитала таких, связанных, 130 случаев за полгода. Следственный комитет был милостивее.

«Следователями ГСУ СК по Санкт-Петербургу установлено 15 несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных субъектах России. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись. Согласно психолого-лингвистической экспертизе, в переписке администраторов группы содержится побуждение к суициду», – заявляло ведомство в ноябре.

По словам адвоката Ростислава Губенко, к Будейкину действительно примеряли полтора десятка смертей.

«СК провел всевозможные следственные действия. Чем тяжелее обвинение, тем выше премия. Но как только дошло до конкретики, дело рассыпалось. Доказательств никаких. Будейкин виноват только в том, что он признал, а именно – в администрировании группы. С одной из потерпевших он даже не вступал в переписку».

Трудности толкали следствие на отчаянные шаги. Так, получило популярность воззвание:

«Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом «Филипп Лис», с просьбой сообщить информацию по телефону такому-то».

Гарантированная анонимность не привела к доносам на Будейкина-душегуба, и было допущена еще одна хитрость:

«Проведены обыски у администраторов и участников «группы смерти», имеющих псевдонимы «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины», и других. Молодые люди допрошены в качестве свидетелей. Все они дали развернутые и последовательные показания, сообщив, в частности, что «Филипп Лис» призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах в социальной сети «ВКонтакте» к совершению суицидов», – говорилось в одном из официальных сообщений СКР.

Но смерть не липла к Лису. Напомним, до марта 2017-го ему вменялся только один эпизод, тобольский. И лишь потом в Петербург подвезли материалы по Астрахани.

На Будейкина собраны свыше десяти томов информации, следствие длилось год. Адвокат Губенко не отрицает, что потерпевших (читай, погибших) может быть и больше того количества, которым пытались «нагрузить» Будейкина.

«Посетители таких групп изначально предрасположены к характерным поступкам. Следственный комитет как воробушек из рассказа Горького: пусть, говорит, деревья перестанут качаться, и ветра не будет. А самого ветра искать и замечать не хотят. Ни один нормальный подросток не заинтересуется такой группой. Это мое убеждение».

Будейкин согласился на особый порядок суда. По оценке адвоката, срок приемлемый, а колония-поселение – «сказка».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»