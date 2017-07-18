Лис ушел от смерти
Дело о массовых самоубийствах детей в России скромно закончилось в суде Тобольска, считай, оправдательным приговором. Одиозный Филипп Лис, могущественный создатель «синего кита» и прочей смертоносной символики, на деле оказался сетевым исповедником двух неокрепших душ. «Новой газете» впору начинать новое расследование.
Три года и четыре месяца колонии-поселения получил житель Подмосковья Филипп Будейкин по прозвищу Лис. Он довел до попытки самоубийства девушку из Тобольска (спасена) и поднимал суицидальные темы в переписке с юной жительницей Астрахани (ничего с собой не делала). Это результат федерального расследования и гибели пятнадцати юных пользователей групп смерти в социальной сети «ВКонтакте».
За Лисом охотились как за особо опасным рецидивистом. Жилой дом с его квартирой в ноября 2016 года обложила ФСБ. Он был этапирован в Петербург, и особо важные следователи занялись установлением связи между ним и подростковыми суицидами. «Новая газета» насчитала таких, связанных, 130 случаев за полгода. Следственный комитет был милостивее.
«Следователями ГСУ СК по Санкт-Петербургу установлено 15 несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных субъектах России. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись. Согласно психолого-лингвистической экспертизе, в переписке администраторов группы содержится побуждение к суициду», – заявляло ведомство в ноябре.
По словам адвоката Ростислава Губенко, к Будейкину действительно примеряли полтора десятка смертей.
«СК провел всевозможные следственные действия. Чем тяжелее обвинение, тем выше премия. Но как только дошло до конкретики, дело рассыпалось. Доказательств никаких. Будейкин виноват только в том, что он признал, а именно – в администрировании группы. С одной из потерпевших он даже не вступал в переписку».
Трудности толкали следствие на отчаянные шаги. Так, получило популярность воззвание:
«Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом «Филипп Лис», с просьбой сообщить информацию по телефону такому-то».
Гарантированная анонимность не привела к доносам на Будейкина-душегуба, и было допущена еще одна хитрость:
«Проведены обыски у администраторов и участников «группы смерти», имеющих псевдонимы «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины», и других. Молодые люди допрошены в качестве свидетелей. Все они дали развернутые и последовательные показания, сообщив, в частности, что «Филипп Лис» призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах в социальной сети «ВКонтакте» к совершению суицидов», – говорилось в одном из официальных сообщений СКР.
Но смерть не липла к Лису. Напомним, до марта 2017-го ему вменялся только один эпизод, тобольский. И лишь потом в Петербург подвезли материалы по Астрахани.
На Будейкина собраны свыше десяти томов информации, следствие длилось год. Адвокат Губенко не отрицает, что потерпевших (читай, погибших) может быть и больше того количества, которым пытались «нагрузить» Будейкина.
«Посетители таких групп изначально предрасположены к характерным поступкам. Следственный комитет как воробушек из рассказа Горького: пусть, говорит, деревья перестанут качаться, и ветра не будет. А самого ветра искать и замечать не хотят. Ни один нормальный подросток не заинтересуется такой группой. Это мое убеждение».
Будейкин согласился на особый порядок суда. По оценке адвоката, срок приемлемый, а колония-поселение – «сказка».
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»
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Справка:
В мае 2016 года после публикации «Новой газеты» Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства». По версии следствия, небольшая прослойка пользователей соцсети «ВКонтакте» вела околосуицидальные группы, вовлекая проблемных подростков и отдавая им смертоносные команды. Как показало расследование против Будейкина, практически невозможно установить причинно-следственную связь между командами виртуального знакомца и суицидом. У жертв-участников групп смерти были проблемы в школе, семье, по здоровью.
История Лиса вызвала ажиотаж. Спасать подростков от киберпреступлений бросился и СК, разместив памятку о вреде одежды Nike и зеркала в детской комнате. Родители погибших стали создавать свои центры помощи, конкурирующие с профессиональными организациями. Одной из основных функций таких центров считается контроль за активностью пользователей групп смерти и анонсирование дня, когда, по их мнению, произойдет массовое самоубийство подростков.