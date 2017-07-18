Кержаков: Дай бог, Файзулин еще сыграет за «Зенит»

Экс-футболист Александр Кержаков поделился мнением, когда полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин еще появится на поле в составе сине-бело-голубых.

«Файзулин? Я так понимаю, что у него очень серьезные проблемы со здоровьем были. Дай бог, чтобы он восстановился и еще сыграл в футболке "Зенита"», – заявил Кержаков в прямом эфире в инстаграме.

Напомним, что в последний раз Файзулин выходил в составе «Зенита» на поле 19 июля 2015 года в матче против «Динамо» (2:1). После этого не играл из-за травмы колена и нескольких операций на нем.