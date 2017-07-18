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18.07.2017 21:12
4 Комментариев

Администратор "групп смерти" отправлен в колонию-поселение

Тобольский районный суд Тюменской области вынес приговор администратору "групп смерти" Филлипу Будейкину.

Будейкин признал свою вину. В понедельник 17 июля, как сообщили "Фонтанке" сегодня в объединённой пресс-службе судебной системы Петербурга, его приговорили к 3 годам и 4 месяцам колонии-поселения. То, что дело, которое расследовало петербургское ГСУ, по существу рассматривали в Тобольском райсуде, "Фонтанке" 18 июля подтвердили и в пресс-службе следственного комитета РФ.

Расследование в отношении 22-летнего Будейкина было завершено в середине июня. Ему вменили два эпизода. 15-летнюю жительницу Астрахани в мае прошлого года от суицида отговорили полицейские, 16-летнюю школьницу из Тюмени удалось спасти врачам. Общение Лиса с подростками происходило в соцсети "ВКонтакте".

Справка:

О «группах смерти» стало известно благодаря расследованию «Новой газеты». Как писали журналисты, школьников приглашали в закрытые группы, предлагали сыграть в игру и выполнить ряд заданий, финальным из которых было — расстаться с жизнью. Предположительно жертвами этих групп стали больше 20 подростков по всей стране, однако доказательство причастности к их гибели конкретных лиц осложняется тем, что, прежде чем совершить роковой шаг, школьники удаляли всю переписку с кураторами из своих аккаунтов.


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комментарии пользователей (4)
Snaky
18 июля 2017 г. 22:09
Общение Лиса с подростками происходило в соцсети "ВКонтакте".
Чёт я не понел. А чё комнадзор вконтактву не зобанил??!! Торренты-то банит регулярно, а там куда меньшие преступления совершаются (опять-же амнистия экономическим преступникам корячится).
fox16
18 июля 2017 г. 22:01
Почему только 2 эпизода вменили, следует по количеству членов группы! Прокуратура и СК есть над чем подумать!
Михаил сам по се
18 июля 2017 г. 21:56
ioann:
А за что? подстрекательство не есть доведение...
Да и то ... супротив властей ни слова , ни акта какого-нить ... зачем ломать жисть лояльному индивидууму .
ioann
18 июля 2017 г. 21:46
А за что? подстрекательство не есть доведение...
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