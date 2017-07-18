Администратор "групп смерти" отправлен в колонию-поселение

Тобольский районный суд Тюменской области вынес приговор администратору "групп смерти" Филлипу Будейкину.

Будейкин признал свою вину. В понедельник 17 июля, как сообщили "Фонтанке" сегодня в объединённой пресс-службе судебной системы Петербурга, его приговорили к 3 годам и 4 месяцам колонии-поселения. То, что дело, которое расследовало петербургское ГСУ, по существу рассматривали в Тобольском райсуде, "Фонтанке" 18 июля подтвердили и в пресс-службе следственного комитета РФ.

Расследование в отношении 22-летнего Будейкина было завершено в середине июня. Ему вменили два эпизода. 15-летнюю жительницу Астрахани в мае прошлого года от суицида отговорили полицейские, 16-летнюю школьницу из Тюмени удалось спасти врачам. Общение Лиса с подростками происходило в соцсети "ВКонтакте".