МО РФ назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты

Минобороны России рассчитывает на рубеже 2020 – 2022 годов получить авиационные ракеты, летающие на гиперзвуковых скоростях (в пять и более раз выше скорости звука).

Об этом 18 июля на авиасалоне МАКС-2017 сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов, передает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

«В авиационной промышленности, в ОАК [Объединенной авиастроительной корпорации] существуют планы по созданию различных версий авиационных средств с использованием гиперзвуковых технологий. Но здесь пока это вопрос больше к ним. Мы надеемся получить оружие», — сказал Борисов.

В ноябре 2016 года источник в Минобороны сообщил «Ленте.ру» о начале испытаний гиперзвуковой ракеты для дальней авиации. Перспективное вооружение тестировалось со сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М. Новые ракеты предназначены для поражения наземных целей и боевых кораблей противника.

«Эта разработка идет в рамках большой программы создания гиперзвуковых аппаратов для воздушно-космических сил, флота и стратегических ядерных сил. Некоторые образцы уже доведены до серии, что-то еще только на стадии исследований», — рассказал источник.