В Петербурге застроят территорию ремонтно-механического комбината у Московских ворот
Владельцы бизнес-центра планируют застроить 8,4 тысячи квадратных метров за Holiday Inn у Московских ворот.
Совет директоров ОАО «Ремонтно-механический комбинат» («РМК») рассмотрит вопрос об одобрении крупной сделки — выкупа земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская ул., дом 4. Его намечено провести 20 июля.
Участок находится прямо у Московского проспекта, за отелем Holiday Inn и триумфальными воротами. Формально он предназначен для размещения промышленных объектов, но фактически сейчас внутри него уже расположен бизнес-центр «Московские ворота», которым управляет «РМК», и они планируют там новую стройку.
Что конкретно планирует строить на участке «РМК», директор компании Светлана Кузнецова 18 июля «Фонтанке» сообщить отказалась, сначала заявив, что она не уполномочена обсуждать такие вопросы, а затем и вовсе отметив, что по телефону она комментариев не дает, и повесив трубу.
Кадастровая стоимость участка площадью 8448 кв. метров, согласно сайту Росреестра, составляет более 52 млн рублей. Ранее эта территория, если судить по карте, относилась к государственному ремонтно-механическому комбинату, на основе которого в 1994 году было создано «РМК».
Как говорится в годовом отчете ОАО за 2016 год (а оно специализируется на сдаче помещений в аренду), в Санкт-Петербурге увеличивается количество запросов на небольшие офисы (до 100 кв. м). В документе этот факт оценивается как дополнительная возможность для действий компании, а ситуация на рынке — как способствующая дальнейшему развитию и расширению деятельности.
«В перспективе Обществом планируется строительство новых объектов недвижимости на имеющейся территории с целью расширения площадей, сдаваемых в аренду», – заключается в годовом отчете ОАО, что позволяет делать выводы о целях предстоящего выкупа участка.
Справка:
ОАО «РМК» учреждено в 1994 году КУГИ мэрии Санкт-Петербурга путем реорганизации ГП «Ремонтно-механический комбинат». Уставный капитал компании 3 тысячи рублей. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка общества по итогам 2015 года составила 34,5 млн рублей (в 2015 - 41,6 млн рублей). Чистая прибыль в 2016 году — 2,8 млн рублей (в 2015 году - 10,9 млн рублей). Владеет ОАО на 98.842% 68-летний Владимир Степанов — с 1991 года председатель совета потребительского общества "Рамбов".