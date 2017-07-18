В Петербурге застроят территорию ремонтно-механического комбината у Московских ворот

Владельцы бизнес-центра планируют застроить 8,4 тысячи квадратных метров за Holiday Inn у Московских ворот.

Совет директоров ОАО «Ремонтно-механический комбинат» («РМК») рассмотрит вопрос об одобрении крупной сделки — выкупа земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская ул., дом 4. Его намечено провести 20 июля.

Участок находится прямо у Московского проспекта, за отелем Holiday Inn и триумфальными воротами. Формально он предназначен для размещения промышленных объектов, но фактически сейчас внутри него уже расположен бизнес-центр «Московские ворота», которым управляет «РМК», и они планируют там новую стройку.

Что конкретно планирует строить на участке «РМК», директор компании Светлана Кузнецова 18 июля «Фонтанке» сообщить отказалась, сначала заявив, что она не уполномочена обсуждать такие вопросы, а затем и вовсе отметив, что по телефону она комментариев не дает, и повесив трубу.

Кадастровая стоимость участка площадью 8448 кв. метров, согласно сайту Росреестра, составляет более 52 млн рублей. Ранее эта территория, если судить по карте, относилась к государственному ремонтно-механическому комбинату, на основе которого в 1994 году было создано «РМК».

Как говорится в годовом отчете ОАО за 2016 год (а оно специализируется на сдаче помещений в аренду), в Санкт-Петербурге увеличивается количество запросов на небольшие офисы (до 100 кв. м). В документе этот факт оценивается как дополнительная возможность для действий компании, а ситуация на рынке — как способствующая дальнейшему развитию и расширению деятельности.

«В перспективе Обществом планируется строительство новых объектов недвижимости на имеющейся территории с целью расширения площадей, сдаваемых в аренду», – заключается в годовом отчете ОАО, что позволяет делать выводы о целях предстоящего выкупа участка.