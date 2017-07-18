Из «Малороссии» с приветом

В Донецке сообщили, что теперь они – «Малороссия». Удивились все, от включенной в ее состав соседней «братской» ЛНР до Кремля. «Фонтанка» попробовала понять, стоят ли за громкими словами реальные действия.

О том, что на базе самопровозглашенной Донецкой народной республики создается новое государство – «Малороссия», – глава самопровозглашённой республики Александр Захарченко заявил на следующий день после третей годовщины катастрофы Boeing 777 малазийских авиалиний.

Под флагом и без хаоса

Александр Захарченко уже все придумал: государственным флагом «Малороссии» будет флаг Богдана Хмельницкого, а «ввиду избежания хаоса» в ДНР надо на три года ввести чрезвычайное положение. Глава ДНР сообщил, что в новое государственное образование вошла и Луганская народная республика (ЛНР). А позже Захарченко раздвинул границы «Малороссии» еще шире: не исключил создания нового государства на территории всей Украины. «Мы родились в одной стране, это наша земля, за эту землю погибали наши предки, и почему мы должны каким-то бандерам отдавать то, за что боролись наши деды и прадеды?» — пояснил он свою мысль в интервью kp.ru.

Как известно, в ЛНР признают ДНР. Но войти в «Малороссию», как оказалось, пока не готовы. Более того, провозглашение государства «Малороссия» вызвало у властей ЛНР удивление, они вообще оказались не в курсе этого нового проекта. А позже добавили, что подходить к таким вопросам надо «обдуманно и взвешенно». Так, полпред ЛНР Владислав Дейнего заявил «Интерфаксу», что в самопровозглашенной Луганской народной республике считают, что «пока поднимать такие вопросы несвоевременно».

РБК со ссылкой на два близких к администрации президента источника написал, что и для Кремля идея Александра Захарченко насчет создания федеративного государства «Малороссия» оказалась неожиданной. В первые часы администрация президента РФ никак не прокомментировала эту новость. Лишь вечером пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков пообещал «осмыслить заявление Захарченко». Украинский лидер, несмотря на заграничную поездку (официальный визит в Грузию. – Прим. ред.), был оперативнее. Ещё днём Петр Порошенко «похоронил» «Новороссию» и пообещал вернуть Украине и Донбасс, и Крым. «Порошенко с утра заявил внутри Украины, что мы зальем кровью Донбасс и всех выгоним в Россию, а-ля хорватский вариант, – рассказал «Фонтанке» один из создателей ДНР бывший председатель «Народного совета» самопровозглашённой республики Андрей Пургин. – А для иностранных СМИ он тут же заявил, что Украина стремится к реализации Минского формата, но вот Донецк не дает».

Что это было, Пух?

Политолог Станислав Белковский, как он представил себя сегодня – «гибридный националист», – в разговоре с «Фонтанкой» обратил внимание, что «провокация по Малороссии» происходит в преддверии завтрашнего (19 июля 2017 года. – Прим. ред.) заседания в Минске трёхсторонней контактной группы.

«Понятно, что именно с «Малороссии» начнётся это заседание (представители Украины на предстоящем новом раунде переговоров «контактной группы» сообщили сегодня, что заявление о создании «Малороссии» может заблокировать весь переговорный процесс. – Прим. ред.)», – убежден Станислав Белковский. И главным адресатом послания, по мнению эксперта, выступит президент США Дональд Трамп. «Трампа, который в ужасе просыпается в холодном поту с криками: "Я никогда не встречался с Натальей Весельницкой!" – хотя его в этом никто не обвиняет, должен получить сигнал "ты не будешь с ней встречаться даже во сне, но нужно вступить в переговоры с её коллегой Владимиром Путиным", – фантазирует Станислав Белковский. – Встреча Путина с Трампом на саммите G20 в Гамбурге ничего в этом смысле не дала. Недавно назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волкер настроен весьма жёстко по отношению к России. Поэтому, чтобы замутить новую интригу, Путину и понадобился этот ход с «Малороссией» перед заседанием трёхсторонней группы в Минске».

А вот политолог Глеб Павловский не до конца верит, что идею Захарченко подбросили «старшие братья». «Сейчас это просто комедия, – характеризует идею «Малороссии» Глеб Павловский. – Не исключаю, что она идет от каких-то кураторов Донецка. Но она вредна сама по себе, потому что подрывает минские соглашения, и без того слабо осуществимые. И главное – она будет однозначно записана за пределами России как инициатива Кремля».

Эксперты замечают еще и тот факт, что ДНР и ЛНР отчего-то «не согласовали» выстреливший проект между собой. «Кремлю очень важно дезавуировать эти заявления, – дает свою версию Станислав Белковский. – Отмежеваться от Захарченко, сказав, что это «личная инициатива донецких сепаратистов», а Кремль к ней не имеет ни малейшего отношения. Но, как потенциальный модератор и миротворец в регионе, Кремль может вступить в игру, если, конечно, ему будет предложено участие в игре на почётных условиях».

Лишь бы не было войны

«Я надеюсь, что перед нами риторическая эскалация, без стрельбы, – говорит Глеб Павловский. – Некий пир идиотов». Однако Павловский не исключает, что эта ситуация может быть выгодна радикальным силам на Украине. «Которым нужна война, – поясняет Глеб Павловский. – И эта история давала бы основания на то, чтобы любая власть в Киеве была военной». Поэтому исключать, что «военная проба сил» будет, нельзя. «И заказать ее может тоже какой-то частный заказчик, как это было в 2014 году на востоке Украины, а потом Кремль будет ее «крышевать», – считает Павловский.

«Целью этих шагов является не эскалация кровопролития, а создание новых условий для возвращения Запада за стол переговоров с Кремлем, – еще раз настаивает Станислав Белковский. – Но нет гарантии, что эскалации не будет. Потому что помимо воли Москвы есть еще неизрасходованная агрессия, темная энергия этих самопровозглашенных образований, которая не расходуется даже по приказу из Кремля. Желание убивать на войне часто превалирует над логикой и волей вышестоящих политических инстанций». К слову, Станислав Белковский не исключает силовой эскалации перед выборами президента РФ в 2018 году на постсоветском пространстве в целом. «Например, в Молдавии, – говорит он. – Нагнетается общественное мнение о необходимости российского вмешательства с целью урегулирования приднестровского конфликта в жесткой форме».

Глеб Павловский при этом считает, что если бы Москва хотела начать войну на Украине, то «нашла бы более серьезную прелюдию, чем заявление Захарченко». Более того, по мнению Павловского, «сюрприз» с "Малороссией" говорит об «ослаблении центра, который несет номинальную ответственность. «Президент (РФ. – Прим. ред.), превращаясь в игрушку своего ближнего круга, уже не контролирует половины сигналов, которые исходят, по мнению окружающего мира, из Кремля. А они могут исходить хоть от пресс-секретаря «Роснефти». Это деградация. Курс не может выглядеть таким образом», – категоричен Глеб Павловский.

Чего не помню, того не было

В целом же, по мнению одного из отцов-основателей внезапно мутировавшей в «Малороссию» ДНР Андрея Пургина, дальше слов дело вряд ли пойдет. «Никто ничего не меняет! – убежден он. – Мое политическое заявление звучит так: мы должны декларировать то, что Россия – наш дом. Я говорил это как глава парламента. Это что-то меняет в жизни? Это политическая декларация, чтобы потом не отвернулись сторонники. У нас тут все как обычно: люди ходят, машины ездят, Украина по ночам стреляет».

«Если мы перешли от «Новороссии» к «Малороссии», то стоит подумать про имплементацию проекта «Нанороссия» во главе с Анатолием Чубайсом. Это устроит всех, включая либеральные круги по всему миру», – иронизирует Станислав Белковский. При этом политолог не исключает ещё более «весёлого» развития событий, когда «кто-нибудь» в Кремле может решить привести в Донецк Виктора Януковича и объявить его легитимным правителем «Малороссии». «Это было бы худшим сценарием, но поскольку за последние годы Кремль нередко выбирал худшие сценарии, я этого до конца не исключаю», – уточнил «гибридный националист» и политолог Станислав Белковский.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»