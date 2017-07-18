«Фонтанка» за 60 секунд – 18 июля

История с банком «Югра» продолжается. В его петербургском филиале прошли обыски. Также следователи зашли домой к главному бухгалтеру и одному из сотрудников валютного отдела. Если вы хранили там деньги – выплаты обещают начать уже скоро.

На проспекте Юрия Гагарина в Петербурге будут строить большой жилой комплекс. Возведением займется компания, собственников которой мы раньше нашли на Кипре. И без нового храма не обойдется.

Нелегкая депутатская судьба. В квартире муниципального депутата из Пушкина нашли пулю и отверстие от нее. Откуда все это взялось – тайна, покрытая мраком.

Нас ждет большая стройка! Для Росгвардии на улице Чекистов возведут Дом, вернее, сразу 30 зданий. Свои общежития, спорткомплекс, бассейн, поликлинику, автостоянку и так далее. На проектирование щедро дают 56 с лишним миллионов.

Поехать с друзьями в боулинг поиграть скоро будет уже не так просто. Это раньше можно было зайти в любой крупный ТЦ, а сейчас операторы, утирая слезы, уходят с вещами, освобождая места для продавцов обуви и одежды. Мы посмотрели, как меняется рынок.

У «Санкт-Петербург арены» появился аналог. В 1 миллион 48 тысяч 780 раз дешевле. Стадион, названный «Зенит-ареной», находится в Ставрополе, сделан из соломы и обошелся в 41 тысячу рублей.

Лето? – Не, не слышали. Редакция «Фонтанки» полным составом хоронила солнечную погоду, пока в городе шел град.

Не расслабляемся, завтра будет то же самое. Вот и синоптики говорят.

То, что мы живем в болоте, не новость, зато повод для гордости. Потому что на днях наша сборная (не та) взяла почти все медали на чемпионате мира по болотному футболу. «Фонтанка.fi» рассказывает, что это такое.