Полузащитник «Спартака» Зобнин: «Зенит» предлагал зарплату больше, но меня это не заинтересовало

Об интересе со стороны «Зенита» рассказал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин во вторник, 18 июля.

«Даже не рассматривал переход в «Зенит». Не видел смысла в этом никакого. Грубо говоря, передо мной уже лежал контракт от «Спартака», мне звонит агент: «Есть предложение от «Зенита». Я даже сумму не узнал, сразу ответил: «Нет, подписываем со «Спартаком». Агент сказал, что «Зенит» предложил зарплату больше, чем в «Спартаке», но меня это вообще не заинтересовало», – цитирует Зобнина сайт телеканала «Матч ТВ».

Роман Зобнин стал игроком «Спартака» в июне 2016, перейдя из московского «Динамо». По итогам чемпионата России сезона-2016/17 год вошел в список 33 лучших футболистов.