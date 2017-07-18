Песков пообещал осмыслить заявление Захарченко о создании Малороссии

Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о создании Малороссии необходимо проанализировать, заявил 18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его слова передает Лента.ру. «Я пока оставляю эту тему без комментариев. Она подлежит осмыслению», — сказал представитель Кремля. Он также отметил, что российская сторона сохраняет приверженность минским договоренностям.

Ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко 18 июля рассказал, что Малороссию предлагается создать на территории всей Украины, со столицей в Донецке. Киеву отводится роль историко-культурного центра.

Провозглашение государства Малороссия вызвало удивление у властей самопровозглашенной Луганской народной республики. Второе лицо ЛНР – председатель Народного совета Владимир Дегтяренко – 18 июля заявил, что вообще не в курсе этого проекта.

О создании государства Малороссия со столицей в Донецке объявил в ходе срочно созванной пресс-конференции утром 18 июля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. По его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика.