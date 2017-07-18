Петербург подаст заявку на проведение чемпионата мира по прыжкам на батуте

Петербург собирается подать заявку на проведение чемпионата мира по прыжкам на батуте в 2018 году. Об этом «Фонтанке» во вторник, 18 июля, сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

Соответствующий вопрос был рассмотрен в Москве на заседании Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Информацию о готовности города к приему чемпионата мира по прыжкам на батуте представил лично Кириллов. В своем выступлении он подчеркнул, что Петербург ежегодно принимает более 80 международных соревнований, а также в городе существует сильная спортивная школа по прыжкам на батуте.

Проведение чемпионата предполагается в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» с 13 по 18 ноября 2018 года. Ожидается участие спортсменов из более чем 40 стран мира.

Заявки городов-кандидатов будут рассмотрены до конца текущего месяца.

Напомним, что в апреле 2012 года Петербург принимал чемпионат Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В нем приняли участие более 400 спортсменов из 27 стран. Соревнования также проходили в СКК.