Обвиняемому в мошенничестве Израйлиту продлили арест до конца октября

Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит остается под арестом еще на три месяца.

Дзержинский районный суд в Петербурге 18 июля продлил меру пресечения Израйлиту, обвиняемому в мошенничестве при реализации контракта по развитию порта «Усть-Луга». Как сообщает пресс-служба Горсуда, он пробудет в изоляторе до 21 октября.

Ранее защита бизнесмена пыталась обжаловать арест. Адвокаты настаивали на залоге в 93 млн рублей. Защитникам в удовлетворении ходатайства было отказано.

Ирайлит был задержан в прошлом году по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных для развития порта. Следователи считают, что деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы. Из-за мошеннической схемы порту был причинен ущерб в размере 93 млн рублей. До этого следователи говорили, что в рамках мошенничества были похищены и выведены за рубеж 1,5 млрд рублей.