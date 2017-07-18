США расширили антииранские санкции

США 18 июля ввели санкции в отношении еще 18 иранских фирм и физических лиц, причастных к ракетной программе Исламской Республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте госдепартамента.

В списке оказались три компании, которые способствовали получению технологий и разработке баллистических ракет, пишет Лента.ру. Семь организаций и восемь частных лиц попали под ограничения за организацию закупок для нужд Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как указывается в документе, Вашингтон по-прежнему глубоко обеспокоен действиями Тегерана на Ближнем Востоке, которые подрывают региональную стабильность и безопасность. «Иран продолжает поддерживать террористические группы, такие как "Хезболла", ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", которые угрожают Израилю и стабильности в регионе, неизменно поддерживал режим [сирийского президента Башара] Асада, несмотря на зверства против его собственного народа», — указывается в сообщении.

Ранее 18 июля высокопоставленные представители американской администрации заявили, что Иран выполняет условия ядерного соглашения с мировыми державами, но нарушает дух данных договоренностей.