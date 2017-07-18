Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации

Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

USB-накопитель

Отправляясь на конференцию, лучше всего иметь при себе собственную флешку, содержащую только рабочие материалы. Оптимальный объем носителя для презентаций – от 16 до 64 ГБ. Эксперты КЕЙ отмечают, что интерфейс USB 3.0 получил уже достаточно широкое распространение, и поэтому имеет смысл сделать выбор в пользу именно такого флеш-накопителя, он на сегодняшний день обеспечивают самую высокую скорость передачи данных – до 5 Гбит/с.

Адаптеры

HDMI-, VGA-, Bluetooth-переходники помогут при необходимости подключить USB-накопитель к любому ПК, телевизору или собственному смартфону. Например, переходник USB 3.0 -> HDMI позволит напрямую подключить флеш-накопитель к HDMI-разъему, а USB 3.0 -> VGA к телевизору, не имеющего ни HDMI, ни USB входов.

Пульт дистанционного управления

Незаменимым помощником во время выступлений может стать пульт ДУ Logitech Wireless Presenter R400. Его отличительные особенности – удобно расположенные элементы управления, наличие встроенной лазерной указки (оценить ее преимущества можно будет в полутемных помещениях), большой радиус действия (до 15 метров) и простота подключения (через USB-интерфейс).

Мини-проектор

Портативный проектор ACER C120 удобно брать с собой на выездные презентации. Габариты устройства всего 120x26x82 мм, а вес всего 180 г. При этом разрешение составляет 854х480 точек, при контрастности 1000:1. АLED-подсветка обеспечивает девайсу высокий срок службы – до 20 тыс. часов.



USB-модем

Если в помещении нет свободного доступа к Wi-Fi, решить проблему позволит использование USB-модема. Например, 4G Yota LTE работает со стандартом 4G и позволяет подключать к интернету любые мобильные устройства (ноутбук, планшет, смартфон). Кроме того, доступом в интернет можно поделиться по Wi-Fi c другими пользователями.