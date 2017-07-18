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19.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации

Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
КЕЙ

Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

USB-накопитель

Отправляясь на конференцию, лучше всего иметь при себе собственную флешку, содержащую только рабочие материалы. Оптимальный объем носителя для презентаций – от 16 до 64 ГБ. Эксперты КЕЙ отмечают, что интерфейс USB 3.0 получил уже достаточно широкое распространение, и поэтому имеет смысл сделать выбор в пользу именно такого флеш-накопителя, он на сегодняшний день обеспечивают самую высокую скорость передачи данных – до 5 Гбит/с.

Адаптеры

HDMI-, VGA-, Bluetooth-переходники помогут при необходимости подключить USB-накопитель к любому ПК, телевизору или собственному смартфону. Например, переходник USB 3.0 -> HDMI позволит напрямую подключить флеш-накопитель к HDMI-разъему, а USB 3.0 -> VGA  к телевизору, не имеющего ни HDMI, ни USB входов.

Пульт дистанционного управления

Незаменимым помощником во время выступлений может стать пульт ДУ Logitech Wireless Presenter R400. Его отличительные особенности – удобно расположенные элементы управления, наличие встроенной лазерной указки (оценить ее преимущества можно будет в полутемных помещениях), большой радиус действия (до 15 метров) и простота подключения (через USB-интерфейс).

Мини-проектор

Портативный проектор ACER C120 удобно брать с собой на выездные презентации. Габариты устройства всего 120x26x82 мм, а вес всего 180 г. При этом разрешение составляет 854х480 точек, при контрастности 1000:1. АLED-подсветка обеспечивает девайсу высокий срок службы – до 20 тыс. часов.
 

USB-модем

Если в помещении нет свободного доступа к Wi-Fi, решить проблему позволит использование USB-модема. Например, 4G Yota LTE работает со стандартом 4G и позволяет подключать к интернету любые мобильные устройства (ноутбук, планшет, смартфон). Кроме того, доступом в интернет можно поделиться по Wi-Fi c другими пользователями.


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