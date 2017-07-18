Мозес покидает ХК СКА
Хоккейный клуб СКА и нападающий Стив Мозес договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом 18 июля сообщает официальный сайт армейцев.
"Хоккейный клуб СКА благодарит Стива за игру и желает удачи в дальнейшей карьере", – добавлено в сообщении.
Хоккеист провел в СКА два сезона, сыграв в 58 встречах и набрав в них 32 (15+17) очка. По итогам минувшего чемпионата Мозес стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в составе петербуржцев.
Справка:
Летом 2017 года в СКА перешли: нападающие Сергей Калинин («Торонто Мэйпл Лифс»), Виктор Комаров («Лада»), Данила Квартальнов (ЦСКА), Максим Карпов («Динамо» Москва), защитники Давид Рундблад («Цюрих Лайонс»), Владислав Гавриков («Локомотив»). Покинули команду: нападающие Вадим Шипачёв («Вегас Голден Найтс»), Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), Стив Мозес, защитник Дмитрий Юдин («Спартак»), вратарь Евгений Иванников («Лада»).