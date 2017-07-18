Мозес покидает ХК СКА

Хоккейный клуб СКА и нападающий Стив Мозес договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом 18 июля сообщает официальный сайт армейцев.

"Хоккейный клуб СКА благодарит Стива за игру и желает удачи в дальнейшей карьере", – добавлено в сообщении.

Хоккеист провел в СКА два сезона, сыграв в 58 встречах и набрав в них 32 (15+17) очка. По итогам минувшего чемпионата Мозес стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в составе петербуржцев.